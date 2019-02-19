شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وزيرة السياحة : انتخابات اتحاد الغرف أول خطوة فى الإصلاح التشريعى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن انتخابات اتحاد الغرف السياحية وغرفه الخمس ، كان المطلب الأول لقطاع السياحة، لافتة إلى أنها منذ توليها المسئولية فى يناير 2018 وهى تعمل لتنفيذ هذا المطلب على أن يكون هناك مجالس منتخبة تمثل القطاع الخاص.



وأشارت وزيرة السياحة ، إلى أنه باتمام منظومة الإتحاد يكون المثلث الداعم للسياحة المصرية ، إكتمل بوجود لجنة سياحة برئاسة النائب عمرو صدقى ، والاتحاد بمجالسة المنتخبة ووزارة السياحة، لافته إلى أنه أول أركان الإصلاح الهيكلى للقطاع، لافتة إلى أن السياحة تنمو بشكل كبير عالميا ومصر يجب أن تحصل على حصتها التى تليق بها.



وأوضحت الوزيرة ، أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى تم وضعه فى مصفوفة زمنية ولكل وزارة دور فيها بوقت محدد، وأكدت على أن النهوض بالسياحة يحتاج إلى تطوير العنصر البشرى ورفع كفاءة الفنادق والمنشآت السياحية.



جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم بحضور مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية المنتخبة، وبحضور النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان.