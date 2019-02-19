شكرا لقرائتكم خبر عن العثورعلى قنبلة معدة للتفجير بمنزل الإرهابى القتيل الحسن عبد الله وإخلاء العقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت الأجهزة الأمنية منذ قليل على قنبلة بعداد زمنى "تايمر" داخل شقة الإرهابى القتيل الحسن عبد الله، الذى فجر نفسه مساء أمس الاثنين بالدرب الأحمر، وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

وأكتشفت الأجهزة الامنية أن الارهابي زود القنبلة عداد تنازلى "تايمر" ، وان العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل.

والحسن عبد الله مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، يبلغ من العمر 37 عاماً.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابى بالدرب الأحمر، قام بتفجير نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.