شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة ..تغطية خاصة للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه تغطية كاملة للحادث الإرهابى بالدرب الأحمر الذى نتج عن ضربة استباقية للأمن أسفرت عن مقتل الإرهابى الحسن عبد الله بأحد العبوات الناسفة التى كانت بحوزته واستشهاد أمينى شرطة إضافة تعليق



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