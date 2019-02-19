شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مستشفى الحسين: المصابون فى حادث انفجار الدرب الأحمر حالاتهم مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى أبو العنين، نائب مدير عام مستشفى الحسين، أن المستشفى استقبلت 5 حالات فى انفجار انتحارى بمنطقة الدرب الأحمر، مشيرا إلى أنه تم تحويل اثنين من المصابين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، مضيفا أن أغلب الحالات مصابة بجروح وسحجات بسيطة، وحالة واحدة مصابة ببعض الكسور.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المستشفى رفعت حالة الطوارئ لمتابعة الحالات التى استقبلتها المستشفى جراء الحادث الأليم الذى وقع بمنطقة الدرب الأحمر.