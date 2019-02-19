محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قالت مصادر طبية، إن الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الاثنين، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 شرطيين.
وأوضحت المصادر لمصراوي، أن بين المصابين طالب أزهري تايلندي الجنسية، ويتلقون العلاج بمستشفى الحسين الجامعي، وجرى نقل بعض المصابين إلى مستشفى الشرطة.
وأكدت المصادر، مقتل الإرهابي واستشهاد أميني شرطة جراء الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر طبية تكشف حصيلة ضحايا حادث تفجير الدرب الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.