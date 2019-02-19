مصادر طبية تكشف حصيلة ضحايا حادث تفجير الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر طبية، إن الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الاثنين، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 شرطيين.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن بين المصابين طالب أزهري تايلندي الجنسية، ويتلقون العلاج بمستشفى الحسين الجامعي، وجرى نقل بعض المصابين إلى مستشفى الشرطة.

وأكدت المصادر، مقتل الإرهابي واستشهاد أميني شرطة جراء الانفجار.