مصدر يكشف هوية إرهابي "انفجار الدرب الأحمر" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

كشف مصدر أمني مسؤول عن هوية العنصر الإرهابي الذي لقي مصرعه مساء الاثنين في انفجار عبوة ناسفة أثناء مطاردته من قبل قوات الشرطة بمنطقة الدرب الأحمر.

وقال المصدر -الذي رفض نشر اسمه- إن الإرهابي يدعى "الحسن عبد الله"، يبلغ من العمر 37 سنة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.