انفجار في حارة الدرديري.. ماذا حدث في الدرب الأحمر؟ (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شهدت منطقة الدرب الأحمر حادث إرهابي مساء الاثنين، إثر تفجير إرهابي عبوة بدائية راح ضحيتها شهيدين من رجال الشرطة فيما أصيب 3 ضباط.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، مساء اليوم الإثنين، أعلنت فيه تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة الحسين بمحافظة القاهرة.
وذكرت الوزارة في البيان "في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكانه بحارة الدرديري في الدرب الأحمر".
وأضافت" حاصرت قوات الأمن الإرهابي وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام".
كما أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة، وفتح تحقيق عاجل في حادث انفجار الأزهر، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
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