بالأسماء. مصابو "انفجار الدرب الأحمر" الستة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

تصوير - علاء أحمد:

حصل "الخليج 365" على أسماء المصابين في حادث انفجار عبوة ناسفة أثناء مطاردة قوة أمنية لعنصر إرهابي متورط في استهداف قول أمني بميدان الجيزة، يوم الجمعة الماضي.

المصابون هم: محمد سالم سليمان ٣٢ سنة معاون مباحث الجمالية، ضابط شرطة أحمد محمد فاخر ٣٨ سنة، عقيد شرطة شهاب مرتضى، حلاوتهم زينهم إبراهيم 44 سنة، حسن محمد محمد 16 سنة و"أوتك بك"، 25 سنة، طالب بجامعة الأزهر يحمل جنسية دولة تايلاند.

وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي، واثنين آخرين إلى مستشفى الشرطة، حيث يخضعون للعلاج اللازم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.