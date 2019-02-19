انت الان تتابع الوزراء ينفي ربط امتحانات الثانوية بـ«رقم التابلت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ما تردد بشأن تخصيص رقم مسلسل (serial number) لكل طالب على غطاء جهاز "التابلت" يتاح من خلاله الامتحان، وحال اختلافه يؤدي الطالب امتحان طالب آخر. وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا علاقة لرقم المسلسل المدون على (التابلت) بامتحانات الطالب، وأن الامتحان سيكون متاحًا عن طريق بنك الأسئلة ويتم إرساله على أجهزة (التابلت) مباشرة في الموعد المقرر لكل امتحان.

وأشارت الوزارة إلى أن رقم المسلسل الموجود على جهاز (التابلت) الهدف منه هو تتبع الجهاز في حالة السرقة أو الضياع فقط وليس له علاقة بامتحانات الطلاب، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد، منوهة بأن نظام الامتحانات الإلكترونية