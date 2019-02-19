انت الان تتابع حقيقة إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات «مودة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إلزام وزارة التضامن الاجتماعي للمقبلين على الزواج، بتخطي دورات تدريبية ضمن برنامج "مودة"، وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية ضمن برنامج (مودة)، مؤكدة أن برنامج (مودة) يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج من خلال محاضرات لطلبة الجامعات، دون إجبارهم على إجراء اختبارات في المرحلة التجريبية للبرنامج.
وذكرت الوزارة، أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين، منوهة بأن مشروع "مودة" يهدف إلى تضافر الجهود؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة؛ لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض أية
وذكرت الوزارة، أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين، منوهة بأن مشروع "مودة" يهدف إلى تضافر الجهود؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة؛ لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض أية خلافات أو نزاعات، بما يسهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، وذلك من خلال توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.
وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وفي حالة وجود أي استفسارات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة رقم (16439).
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