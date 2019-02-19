مقتل إرهابي واستشهاد أميني شرطة في «انفجار الدرب الأحمر» (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابي أثناء محاصرته من قبل قوات الأمن بالدرب الأحمر. وأضافت في بيان مساء الاثنين: «الإرهابي ارتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة»، مضيفة: «استشهاد أميني شرطة بعد انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة الإرهابي بالدرب الأحمر». وجاء البيان على النحو الآتي: «فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجدة بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.. حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت أحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الامن العام». وفاة أمين شرطة

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