شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك مصر: لا نية لخفض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار وإشادة دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنه لا نية لخفض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار ذات العائد الـ 15% لاسيما مع تراجع التضخم إلى 12.7%.

وأضاف «الأتربي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بنك مصر والبنك الأهلي لن يخفضا أسعار الفائد على شهادات ذات العائد الـ 15% ذات الثلاث سنوات ولم يتم خفضها.

وتابع رئيس بنك مصر، أن المؤسسات العالمية تشيد بتطورات الاقتصاد المصري والأرقام المحققة تبشر بالخير سواء البطالة أو عجز الموازنة في تحسن مستمر وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وكشف أن البنوك تقف بجانب المستثمرين المتعثرين، مشيدا بتحسن الوضع الحالي للاقتصاد المصري بعد انتعاش معدلات السياحة وانخفاض الاستيراد وارتفاع معدلات التصدير.

وأكد محمد الأتربي أن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي والمسألة معروضة للعرض والطلب، موضحا أن صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي يؤكد أن الصندوق يتأكد أن مصر تسير على المسار السليم.

وأشار رئيس بنك مصر إلى أن معدلات التضخم تراجعت من 33% إلى 12.7% وهو ما جعل البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% في الاجتماع الأخير، وهو ما يصب في مصلحة الدولة والسوق.