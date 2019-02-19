شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي بكر لـ«مجدي شطة»: «لو جبتلك قصيدة شعر هتعرف تقرأها؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الموسيقار حلمي بكر ببرنامج «واحد من الناس» مع الاعلامى د. عمرو الليثى، سؤالا لمغنى المهرجانات مجدى شطة: «ثقافتك إيه؟.. ودرست إيه في حياتك قبل التوك توك؟.. هو فيه في الغنا ملعون أبوك؟ ولو جبتلك قصيدة شعر هتعرف تقرأها؟»، ليرد المطرب الشعبي: «لأ للأسف.. أنا مش عارف سلم موسيقي بس عارف القرار والجواب».

وأوضح «بكر» أن مجدي شطة صوته محدود داخل الجملة، وهذا الصوت يظهر ويختفي سريعًا، ولن يجد مكانًا إلا داخل «الأفراح البلدي»، لافتًا إلى أنه في حالة تمتع أي فنان بموهبة حقيقية سيقف بجانبه وسيدعم نجاحه، ولكن «شطة» ليست لديه مساحات غنائية، وغناؤه عشوائي وبيئي، وحالته ظاهرة مؤقتة.

ومن جانبه، قال المطرب الشعبي مجدي شطة إنه بدأ الغناء في عمر الـ12 عامًا، حيث كان يحيي حفلات الزفاف الشعبية في منطقة المطرية، لافتًا إلى أنه عمل في البداية سائق «توك توك»، ولم يبعه حتى الآن ولا يزال «التوك توك» في منزله.

وأضاف أنه انطلق في عالم الغناء الشعبي منذ عقيقة ابنته «جنى»، حيث نال إعجاب الكثيرين بصوته وشجعوه على الدخول في عالم الغناء لا سيما في الأفراح.