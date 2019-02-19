شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": خطة استباقية لتوفير التقاوى الصيفية الموسم الجديد بسعر مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، خطتها الاستباقية لتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية للموسم الصيفى الجديد بأسعار مناسبة للمزارعين، خاصة الذرة الشامية والأرز عالية الإنتاجية، ومقاومة للظروف البيئية المتباينة وقليلة استهلاك المياه.

وقال تقرير وزارة الزراعة إن هناك لجانا مشكلة من قبل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، بالمرور على 14 محطة غربلة للتقاوى بخطوط إنتاج 17 خطا للوقوف على جاهزيتها لتوفير جميع التقاوى الصيفية، واستمرار الحملات المرورية اليومية على محطات إعداد التقاوى والتعرف على مدى استعدادها لتشغيل والبدء فى تجهيز وإعداد تقاوى المحاصيل الصيفية.

وأضاف التقرير أن هناك متابعة دورية لخطوط الإنتاج وعملية الصيانة لمحطات الغربلة وتوفير كل الإمكانيات لإعداد تقاوى على درجة عالية من النقاوة لكل المحاصيل الصيفية، ويتم المرور على ورشة الإصلاحات بالمجمع والتعرف على النواقص والعمل على إيجاد حلول لها لتوفير تقاوى عالية الإنتاجية ومقاومة للظروف البيئية المتباينة وبأسعار مناسبة للمزارعين، وفى الوقت المناسب بالأسواق لكل المواسم.