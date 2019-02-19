شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يندد بالتفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، عن إقدام إرهابى، مساء اليوم الاثنين، على تفجير نفسه فى منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة آخريْن.

ونوه الأزهر الشريف بيقظة رجال الأمن ونجاحهم فى اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابي، مشددا على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الشهيدين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بعاجل الشفاء.