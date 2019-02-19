شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق فى حادث الدرب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة؛ لفتح تحقيق عاجل فى حادث الهجوم الانتحارى بالدرب الأحمر، الذى أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وجاء بيان النائب العام كالتالى: "فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.. حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى، والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام".