شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: الانتحارى فجر نفسه بالباطنية ولم تمتد آثاره للمبانى الأثرية نهائيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن الانتحارى فجر نفسه فى منطقة الباطنية، ولم يمتد أثر الانفجار إلى أى مبنى أثرى على الإطلاق.
وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن العبوة انفجرت بمحيط منطقة الباطنية وبالتحديد شارع الدرديرى، وكان أقرب مبنى أثرى هو قاعة أحمد الدرديرى، ولم تتأثر بالانفجار نهائيا.
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