النائب العام يفتح تحقيق عاجل في "انفجار الأزهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصوير - علاء أحمد:

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة، وفتح تحقيق عاجل في حادث انفجار الأزهر، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

اقرأ ايضا:

Advertisements

الداخلية: مصرع إرهابى واستشهاد أمينى شرطة بالدرب الأحمر

مصدر أمني: استشهاد شرطيين وإصابة 3 ضباط في "انفجار الأزهر"

اللقطات الأولى لموقع انفجار الأزهر

مصدر عن انفجار شارع الأزهر: إرهابي فجر نفسه خلال مطاردة مع قوات الأمن

سماع دوي انفجار بشارع الأزهر