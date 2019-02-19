الداخلية: مصرع إرهابى واستشهاد أمينى شرطة بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تصوير - علاء أحمد:

أعلنت وزارة الداخلية استشهاد 2 أمناء شرطة، وإصابة 3 ضباط في تفجير الدرب الأحمر بمنطقة الأزهر.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة القاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجاري، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجدة بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وأضاف البيان: "قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام".

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