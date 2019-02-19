مصدر أمني: استشهاد شرطيين وإصابة 3 ضباط في "انفجار الأزهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:
تصوير - علاء أحمد:
قال مصدر أمني مسؤول من موقع الانفجار الذي وقع بمنطقة الأزهر، مساء اليوم الاثنين، أن التفجير الانتحاري أسفر عن إستشهاد شرطيين وإصابة 3 ضباط.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ الخليج 365، أن انتحاري فجر نفسه أثناء مطاردة أمنية، بعد الاشتباه بتورطه في استهداف قول أمني بميدان الجيزة، الجمعة الماضي.
وأوضح المصدر أن الضابطين حالتهما خطيرة، نُقلا إلى المستشفى للعلاج، مشيرًا إلى انتشار قوات الأمن بمحيط موقع الانفجار.
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