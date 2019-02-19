محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا زعموا أنها ترصد موقع انفجار وقع بمنطقة الأزهر، اليوم الاثنين. وقالت مصادر أمنية إن قوة أمنية طاردت عنصر إرهابي يشتبه في تورطه بواقعة وضع عبوة بدائية الصنع أسفل كوبري الجيزة المعدني، يوم الجمعة الماضي. Advertisements وأضافت المصادر أن المتهم فجر نفسه. وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وفرضت طوقًا أمنياً. اقرأ أيضا:

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كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى لموقع انفجار الأزهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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