مصدر عن انفجار شارع الأزهر: إرهابي فجر نفسه خلال مطاردة مع قوات الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصوير - علاء أحمد:

أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن إرهابي فجر نفسه إثر مطاردة قوات الأمن له للقبض عليه منطقة الكحكيين بالدرب الأحمر في شارع الأزهر بوسط البلد.

وأضاف المصدر، أن الإرهابي متورط في ارتكاب عدد من الوقائع الإرهابية.

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