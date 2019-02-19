وزيرا الري والزراعة يبحثان سبل تذليل العوائق بالمشروعات المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عُقد مساء اليوم الاثنين، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتم خلال الاجتماع بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات الري والزراعة وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتطوير الري على المستوى الحقلي وتطوير البحوث والدراسات والتكنولوجيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد في تحديد أنواع الأراضي والمحاصيل التي تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع.

كما تم استعراض العديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، فضلا عن مناقشة سبل تذليل كافة العوائق التي تواجه مشروعات الزراعة والري بما يعظم الاستفادة من تلك المشروعات ويحقق مردود إيجابي على كافة المستويات.

وأكد الوزيران عزمهما على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارتين لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري، ووجها لقيادات الوزارتين بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.