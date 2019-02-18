أخبار مصر | وصول قوات التدخل السريع التابعة للقوات المسلحة للمشاركة في تأمين مسجد الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول قوات التدخل السريع التابعة للقوات المسلحة للمشاركة في تأمين مسجد الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل، قوات التدخل السريع التابعة للقوات المسلحة للمشاركة في تأمين مسجد الأزهر، وذلك عقب انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الدرب الأحمر.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، قالت فيه: فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وتابع البيان: "حيث قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأـمن العام.