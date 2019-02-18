أخبار مصر | بِعد التنمر عليه بسبب أسنانه.. التعليم: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه واقعة محاولة طالب الانتحار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بِعد التنمر عليه بسبب أسنانه.. التعليم: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه واقعة محاولة طالب الانتحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت يسرا علام مستشار وزير التربية والتعليم، أنها سوف تتابع الواقعة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية عن محاولة انتحار طالب بسبب تعرضه للتنمر من زملائه على شكل أسنانه، وأكدت أنها سوف تتابع الأمر بنفسها وسوف تتخذ فيه الإجراءات اللازمة.

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم في 24 سبتمبر 2018، الفعاليات الرسمية لحملة (أنا ضد التنمر) تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم.

وأكدت يسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج، أن تنويهات الحملة التي تصل إلى الملايين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وتشجع المجتمع على اتخاذ موقفاً ضد التنمر، تقوم العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشركاء الحملة بنشر المحتوى التوعوي للحملة تحت الهاشتاج #أناضدالتنمر، وقد مثلت الحملة منذ إطلاقها إلهامًا للملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الأطفال، والآباء، والمدرسين، والشخصيات العامة، لأن يتفاعلوا مع الهاشتاج، ويشاركوا قصصهم الشخصية وحلولهم والتزامهم بالقضاء على التنمر.

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وقد اضطلعت عدة كيانات من القطاع الخاص بمسئولياتها المجتمعية ودعمت الحملة بنشر رسائلها التوعوية من خلال منصاتها المختلفة، ومن بينها شركات: أوبر، وكارفور، ومترو، وخير زمان، وفرش فود ماركت، وأوسكار.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: "يقوم خط نجدة الطفل بدور فعال في هذه الحملة، حيث يتلقى المتخصصون المدربون آلاف المكالمات يوميًا من الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية الذين يعبرون عن مشاكلهم بشأن التنمر ويطلبون الدعم".

وأضافت: "إن هذه الحملة بالفعل تتصدى لمشكلة تمس حياة العديد من الأطفال؛ ولأول مرة منذ إنشاء خط نجدة الطفل، يشعر الأطفال بالتمكين ويثحدثون عن التنمر."