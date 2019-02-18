أخبار مصر | الصيادلة: الاستمرار في العملية الانتخابية للتجديد النصفى بالرغم من فرض الحراسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيادلة: الاستمرار في العملية الانتخابية للتجديد النصفى بالرغم من فرض الحراسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى لنقابة صيادلة مصر ٢٠١٩، فى اجتماعها اليوم الاثنين، الاستمرار في العملية الانتخابية وموعدها الجمعة ١ مارس المقبل.

جاء ذلك بعد ما عرض عليها بخصوص الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة والاستشكال التى تقدمت به النقابة على الحكم.

وكانت قضت محكمة الأمور المستعجلة، الأربعاء الماضى، في دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له واتخاذ قرارات متناقضة بهما بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة.

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وكان الصيدلي عبد العليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء وإصابة.

واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت حكمًا في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.