أخبار مصر | خلال ندوة "شبهات وردود" برواق الجامع الأزهر.. العواري: التفريط في الوطن تفريط في حق من حقوق الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ندوة "شبهات وردود" برواق الجامع الأزهر.. العواري: التفريط في الوطن تفريط في حق من حقوق الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُقدت اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "شبهات وردود"، حاضر فيها عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، وعبد الله عبد الغني سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وعطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، المشرف على الرواق الأزهري.

وفي بداية الندوة قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن تراثنا ليس تراثا تصادميا، بل نرى فيه الرأي والرأي الآخر، مؤكدا أن التراث المنوط بالتقديس هو القرآن الكريم والسنة النبوية، موصيا شباب الأمة بحب الوطن وعدم السماح لقوى التطرف والإرهاب بالإفساد فيه.

من جانبه أكد الدكتور عبد الله سرحان أن حب الأوطان "هو الدين"، لأن البلد التي ترعانا لها حق علينا، وإذا لم نحب بلدنا التي نشأنا فيها، وفيها أهلنا وجيراننا فمعنى ذلك أن الله قد نزع الإنسانية منا.

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وفي سياق متصل قال الدكتور عبد الفتاح العواري، إن الوطن أرض اختصها الله لنا، ففيها أوجدنا وفيها نعبده، فإذا فرطنا في وطننا واختطف منا؛ فرطنا في حق الله الذي خلقنا وأوجدنا.

بدوره أوضح الدكتور عطية لاشين، أن الحب يجب أن يكون متبادلا بين الوطن وأهله، مشيرا إلى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما بدا له جبل أُحُد: "هذا جبل يحبّنا ونحبه".

ويأتي عقد هذه الندوة في إطار توجيهات ، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.