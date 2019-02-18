مصر | حملات مرورية تضبط 4841 مخالفة بينها 1796 مخالفة تجاوز سرعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية تضبط 4841 مخالفة بينها 1796 مخالفة تجاوز سرعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 4841 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1796 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (23) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.