شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يدعو أيرلندا للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل "مايكل دي هيجنز" رئيس جمهورية أيرلندا سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة الأيرلندية دبلن.

وأكد المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء مشيداً بقوة علاقات التعاون والصداقة بين مصر وأيرلندا، وبالمباحثات الموسعة التي عقدها أمس مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، وما أسفرت عنه من نتائج هامة.

وأضاف حافظ، فى بيان صحفى ، أن الوزير شكرى ، أعرب للرئيس الأيرلندى ، عن تطلع مصر لتكثيف التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث استعرض شكري التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وكذلك الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها المشروعات القومية الجديدة الجاري تنفيذها في مصر.

وفي هذا السياق، دعا شكري الجانب الأيرلندي للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن الاستفادة من المزايا الأخرى الممنوحة للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة في مصر، وإمكانية تصدير المنتجات إلى أسواق تتمتع فيها مصر بإعفاءات للتجارة الحرة، وبما يسمح لها بأن تكون بوابة للصادرات الأيرلندية إلى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الرئيس الأيرلندي رحب من جانبه بزيارة الوزير شكري إلى أيرلندا، والتي تأتي احتفالاً بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث ثمن العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر وأيرلندا، مشيراً إلى أهمية استثمار الزخم الذي أسفرت عنه الزيارة لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار.

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وكشف حافظ، أن اللقاء تطرق أيضا إلى أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث قدم شكري شرحاً للرؤية المصرية تجاه الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط. كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري ، نوه عن اعتزام مصر الإعداد لاحتفالية كبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ستكون أيرلندا على رأس الدول المدعوة على مستوى رفيع إلى تلك الاحتفالية، فى ضوء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ولاسيما مع تولي قيام شركة أيرلندية بوضع التصميم المعماري لهذا الصرح المصري الكبير.