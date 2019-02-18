"عمارات ملتصقة".. ننشر النماذج التفصيلية للمرحلة الثانية من "جنة"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، طرح المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بواقع 2184 وحدة بمساحات تصل إلى 100 متر وحتى 150 متر.

وينشر "الخليج 365"، النموذج التخطيطي لعمارات مشروع "جنة" والتي تتواجد في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد. الوحدات التي تم طرحها تتواجد بنموذجبن، الأول عبارة عن عمارات منفصلة، والثاني عبارة عن عمارتين ملتصقتين.

وتقع وحدات مدينة القاهرة الجديدة في في منطقة الجمعيات بالقرب من طريق القاهرة - العين السخنة، بينما تقع وحدات الشيخ زايد في منطقة الثورة الخضراء، بالقرب من طريقة النزهه.

وجاءت نماذج العمارات على النحو التالي:

