تصل لـ"صفر" في هذه المنطقة.. الأرصاد تُعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالًا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، كانت: "القاهرة 11- 18"، وكاترين تصل الصغرى إلى "صفر" والعظمى "10"، شبين الكوم "11 18"، الإسكندرية "07 17".

وجاءت درجات الحرارة على باقي المناطق كالآتي:

الصغرى- العظمى

طنطا 11 18

دمنهور 08 17

بلطيم 10 18

مطروح 09 18

السلوم 07 16

سيوة 07 19

بورسعيد 12 17

دمياط 11 17

الزقازيق 10 19

الاسماعلية 07 19

السويس 08 19

العريش 09 18

رفح 08 17

رأس سدر 10 19

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نخل 02 16

نويبع 15 19

طابا 14 17

الطور 10 21

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 10 21

مرسى علم 12 20

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 19

المنيا 07 19

أسيوط 07 20

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الأقصر 08 21

أسوان 10 22

أبوسمبل 10 21

الوادى الجديد 05 20

شلاتين 12 23

ابو رماد 14 22

راس حدربة 14 22

حلايب 15 22 ​