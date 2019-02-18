"مراته مش راضية ترجعله".. موظف يشنق نفسه داخل فندق بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

انتحر موظف بشنق نفسه داخل أحد الفنادق بوسط البلد بسبب خلافات مع زوجته.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، في تصريحات لـ الخليج 365، أن قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغًا من إدارة أحد الفنادق يفيد بعثورهم على جثة أحد النزلاء مشنوقًا داخل غرفة بالفندق.

وأضاف المصدر؛ أنه بالانتقال والفحص المبدئي للواقعة تبين أن المجني عليه يعمل موظفًا بأحد الشركات في الثلاثنيات من عمره، وأنه يمر بأزمة نفسية بعدما انفصل عن زوجته بسبب الخلافات الزوجية.

وتابع المصدر، أنه بسؤال أهلية المتوفى أكدوا أنه يمر بحالة نفسية سيئة بعد فشله في محاول إعادة زوجته إليه بعدما انفصلا منذ أيام، حيث أنه حاول إعادتها إلى المنزل وعندما رفضت؛ غادر المنزل ولم يعرف أحد وجهته إلى أن تم إبلاغهم بالعثور على جثته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.​