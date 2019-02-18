شهود عيان يفجرون مفاجآت في فيديو "سيدة البلكونة": "حاولت تنتحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فجر شهود عيان مفاجآت من العيار الثقيل في واقعة الفيديو المتداول بشأن تعلق سيدة بسور شرفة بمنطقة فيصل، اليوم الاثنين، وعُرفت إعلامياً بـ"سيدة البلكونة".

وقال شهود عيان من قاطني شارع اللواء صبري المتفرع من شارع كعابيش، إن الزوجة تدعى "سارة، تبلغ من العمر 24 سنة، متزوجة من سمسار يدعى "السيد عفيفي" منذ 6 سنوات.

وأضاف شهود عيان أن الزوجان حضرا إلى المنطقة منذ أشهر قليلة، واستأجرا شقة بالطابق الثاني في أحد الأبراج السكنية، ولديهما 3 أطفال بينهم رضيع لا يتجاوز عمره الـ50 يومًا.

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وكشف شهود العيان أن "سارة" أقدمت على التخلص من حياتها بالقفز من شرفة المنزل هربًا من مشكلات الزوجية وسوء معاملة الزوج لها، خاصة أنها توفر القدر الأكبر من مصروفات المنزل إذ أنها "عاملة"، مؤكدين أن زوجها أنقذها بمساعدة الجيران.

في السياق نفسه، أكد مصدران بقسم شرطة الهرم عدم ورود أي بلاغ بشأن تلك الواقعة -حتى كتابة تلك السطور- فيما أوضح مصدر بمباحث الجيزة أنه جار فحص الفيديو والتحقق من محتواه.

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