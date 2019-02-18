"سيدة البلكونة".. إنقاذ سيدة قبل سقوطها من الدور الثاني بفيصل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:

فيديو شهير تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سيدة مُعلقة في سور البلكونة، وأشخاص يحاولون إنقاذها من الموت.

ظهر اليوم، تنامى إلى مسامع سكان شارع كعبيش بمنطقة المريوطية "فيصل" أصوات شجار من إحدى الشقق ببرج سكني، أعقبتها صرخات سيدة: "إلحقوني إلحقوني".

أسرع الأهالي لاكتشاف مصدر الصوت، واكتشفوا وجود ربة منزل تمسك بسور حديدي خاص بشرفة إحدى الشقق، تتشبث بالبقاء على قيد الحياة، حسب شهود عيان.

كوَّن الأهالي فريقان؛ الأول اختص بإمساك السيدة والثاني أسفل العقار تحسبًا لسقوطها، وأمر أحدهم بإحضار جلباب طويلة لاستخدامها لحظة رفع العروس للداخل، وتمت المهمة بنجاح ليلتقط الجميع أنفاسه تزامنًا مع إبلاغ النجدة.

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وحضرت قوة أمنية لفحص البلاغ، والوقوف على تفاصيل الحادث بوجود شبهة جنائية أم إقدام السيدة على الانتحار أو سقوطها إثر اختلال توازنها.

شاهد عيان -رفض نشر اسمه- قال إن خلافًا وقع بين الزوجين على مصروفات المنزل، دفعه لإلقاء زوجته من شرفة شقتهما بالطابق الثاني، رغم مرور أشهر قليلة على زواجهما.

فيما أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن قسم الهرم الذي تقع الواقعة في نطاق دائرته لم يتلق أي بلاغ -حتى الآن- بشأن الواقعة، مشيرا إلى أنه جار فحص الفيديو؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.