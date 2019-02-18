أخبار مصر | تعرف على مشروع "ميناء جرجوب" العالمي بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 10 مليار دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مشروع "ميناء جرجوب" العالمي بمدينة مرسى مطروح بتكلفة 10 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر مشروع ميناء جرجوب من المشاريع القومية والتي من المُنتظر أن يضع مرسى مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية، وتدخل ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر وتسكين 40 مليون مصرى فى العقود الأربعة القادمة "40 عام".

وتتولي شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة، تنفيذ المشروع وتم إمضاء عقود المشروع من مؤتمر مطروح الاقتصادي ويقع المشروع غرب مدينة مطروح ب 70 كم والمشروع سينقل محافظة مطروح الي العالمية،وسيوفر الميناء فقط حوالى 30 الف فرصه عمل، وسيضم المشروع ميناء تجاري وسياحي عالمى ومجتمعات عمرانية حوله وسيتضمن منطقة اقتصادية وصناعية ولوجيستية.

كما سيتضمن مناطق سكنية ومدينة سياحية عالمية ومركز اقتصادي علي مساحة حوالي ٥٤ كيلو متر، وفنادق ومدارس وملاعب وأماكن سياحية فاخرة ومراكز استشفاء وغيرها.

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ووصلت حصة مصر من ميناء جرجوب الدولى 51% ومن المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدني 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخري لكسر الأمواج بطول 3 كم في عمق البحر، تنفذه ١٦ شركة عالمية متمثلة بشركة الغرابلي.

وسيتضمن المشروع إقامة ميناء للركاب لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية، مثل الإلكترونيات لشركات عالمية، كما سيتم إقامة عدد من الفنادق العالمية.

وبدء العمل بالميناء بالتوازي مع إنشاء المراحل والمشروعات الأخرى المحيطة بحيث تتحول المنطقة بالكامل إلى مدينة عالمية، بهدف إنشاء مدينة سياحية عالمية بقدرات تأمينية عالية ومركز اقتصادي على مساحة ٥٤ كيلومترًا، وأن المدينة الجديدة طِبقًا للمخطط تستوعب أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل لتصبح حجر الزاوية في البناء الاقتصادي للدولة المصرية، وينتهي مشروع ميناء ومدينه جرجوب في غضون ١٠ سنوات علي ان تسلم المرحله الاولى منه خلال العامين القادمين.