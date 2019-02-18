أخبار مصر | مصر تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا في 21 فبراير الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا في 21 فبراير الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد مصر للاحتفال بمناسبة تحميل القمر الصناعى المصرى Egypt Sat-A على متن الصاروخ الروسي سويوز 2-1 بي تمهيدًا لإطلاقه إلى الفضاء يوم الخميس المقبل 21 فبراير من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.

سيشهد عملية الإطلاق وفد مصري عالي المستوى برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتور علي صادق، رئيس برنامج الفضاء المصري السابق، والدكتور محمد القوصي، رئيس إدارة الأقمار الفضائية بالهيئة، ووفد روسي من وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس).

ومؤسسة الصواريخ والاقمار الفضائية "إينرجيا " وهي المؤسسة التي تولت تصنيع القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A".

القمر الفضائي المصري الذي سيجري إطلاقه تم تصنيعه بالمشاركة المصرية الروسية بتكلفه 100 مليون دولار دفعها الجانب الروسى كاملًا عوضًا عن القمر الذي كان فُقد الاتصال به في فبراير 2015 بعد إطلاقه في 16 أبريل 2014 .

القمر الجديد يتميز عن السابق فقده بمواصفات فنية زادت من قدرة ذاكرته باستخدام سعات أكبر، وشارك في أعماله مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين.

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عملية إطلاق القمر المصري سيجرى بثها بثًا حيًا من خلال تليفزيون كازاخستان، وقناة مؤسسة "إنيرجيا" الروسية للصواريخ من مطار بيكانور الفضائي، والذي يعد أكبر قواعد الإطلاق الفضائية في العالم، وتديره روسيا باتفاق خاص مع دولة كازاخستان حتى 2050.

تم الانتهاء من تصنيع القمر واختباراته نهاية الشهر الماضي، وجرى نقله بطائرة خاصة من روسيا إلى بيكانور حيث شهد الفريق المصري عمليات الاختبارات النهائية له، ودمج القمر بصاروخ الإطلاق من طراز سيوز.

الوفد المصري سيرافق أعمال نقل الصاروخ والقمر المصري من صالة التجميع عن طريق السكك الحديدية إلى منصة الإطلاق حيث يجري تزويد الصاروخ بالوقود تمهيدًا لإطلاقه.

القمر هو قمر استطلاع سيتيح بصور عالية الدقة للأرض إمكانيات التخطيط العمراني، ورصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضي الدولة، ومتابعة التركيب والنمو المحصولي علاوة على متابعة مسارات البحار والأنهار ومجاري المياه، وتوفير الصور الفضائية عالية الدقة والمعلومات لتحقيق أهداف بحثية وعلمية ترتبط بمشروعات التنمية التى تنفذها مصر حاليا، إلى جانب الكشف عن الثروات المعدنية، والتنمية الزراعية ومجالات الرى ومتابعة كافة الظواهر الطبيعية.

بل ويخدم القمر الصناعي الجديد ايضا كل الدول المحيطه والقاره الافريقيه ولن تكون خدماته مقتصرة على الدولة المصرية فقط حيث يمكن ان تستخدمه مصر لتوفير معلومات للدول الافريقيه مقابل المال.

كما ستطلق مصر قريبًا قمرها الاول للاتصالات العسكرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي تنوي مصر إطلاق عدة أقمار أخري بالتعاون مع روسيا، كوريا الجنوبية واليابان والصين من خلال المشاركة بالتصنيع والتجميع المحلي بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وهيئة علوم الملاحة والفضاء احدي هيئات وكالة الفضاء المصرية التي يجري العمل علي قدم وساق نحو تدشينها من قبل الرئيس السيسي قبل نهاية العام الجاري.