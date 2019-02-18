أخبار مصر | 24 تحفة ذهبية.. شاهد أوسمة الأمير محمد علي ومقتنيات الأسرة المالكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 تحفة ذهبية.. شاهد أوسمة الأمير محمد علي ومقتنيات الأسرة المالكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض متحف قصر المنيل اليوم في معرض نوعي، عدد نادر من الحلي الذهبية الخاصة بالأمير محمد علي توفيق، في قاعة العرض المؤقت بقصره في منطقة المنيل.

والتحف عبارة عن مجموعة مهداة للأمير، يأتي في مقدمتها، وسام من الذهب على شكل صليب محلى بالمينا البيضاء بين أضلاعه زخارف نباتيه بالمينا الخضراء، يتوسطه دائرة بالمينا الحمراء، يتوسطها شكل أسد وجملة فرنسية تترجم كالتالي "الوحدة هي القوة"، يعلوه تاج مذهب يحليه صليب صغير معلق به وشاح من الحرير البنفسجي.

وثانيها وسام من الذهب علي شكل صليب محلى بالمينا البيضاء بين أضلاعه زخارف نباتية بالمينا الخضراء يتوسطه دائرة بالمينا الحمراء يتوسطها شكل اسد وكتابه فرنسية "الوحدة هي القوة" يعلوه تاج مذهب يحليه صليب صغير.

ثالثها عبارة عن وسام من الذهب على شكل صليب محلى بالمينا البيضاء يتوسط أضلاعه 4 أسود من الذهب يتوسطه شكل دائري بالمينا الخضراء محلى بشكل تاج محلى المينا الخضراء يعلوه تاج من الذهب.

رابعها عبارة وسام من الذهب علي شكل صليب محلى بالمينا البيضاء بين أضلاعه فرع نباتي بالمينا الخضراء يتوسطه وجه لأحد القديسين وتنتهي بشكل تاج مذهب يعلوه صليب صغير.

والخامس هو وسام من الذهب علي شكل صليب محلى بالمينا خضراء بين اضلاعه زخارف بالمينا الحمراء يتوسطه شكل طائر ناشر جناحيه بالمينا البيضاء، يعلوه تاج من الذهب يحليه صليب صغير.

أما السادس فهو وسام من الذهب علي شكل صليب محلى بالمينا البيضاء بين اضلاعه زخارف بالمينا الخضراء يعلوه تاج ذهب يحليه صليب صغير من اعلي معلق به وشاح من الحرير الاخضر.

والسابع عبارة عن وسام من الذهب علي شكل صليب محلى بالمينا البيضاء بين اضلاعه زخارف نباتيه بالمينا الخضراء يتوسطه دائرة بالمينا الحمراء يتوسطها شكل اسد وكتابه فرنسية " الوحدة هي القوة " يعلوه تاج مذهب يحليه صليب صغير.

أما الثامن فهو وسام من الذهب علي شكل صليب محلى بالمينا الخضراء يتوسطه دائرة بالمينا الحمراء عليها شكل صليبين يعلوه تاج من الذهب يحليه صليب صغير.

والتاسع، وسام من الذهب علي شكل صليب محلى بالمينا البيضاء بين اضلاعه زخارف بالمينا الخضراء يعلوه تاج ذهب يحليه صليب صغير من اعلي.

أما العاشر فهو وسام من الذهب علي شكل نجمه ذو خمسه اضلاع محلاه بالمينا البيضاء بينهما فرع نباتي مطعم بالمينا الخضراء يتوسطه دائرة عليها شكل سيدة حولها كتابه تقرا " الجمهورية الفرنسية 1870 ".

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والحادي عشر عبارة عن قلادة من الذهب تتكون من وحدات هندسية وزخرفية بداخلها حروف ويتدلي منها تعليقة مزخرفه باشكال نباتية وآدميه مجسمه.

أما المجموعة الثانية فهي الخاصة بالأسرة الملكية، و13 قطعة يأتي في مقدمتها حزام من الذهب المضفر له شنكل ومحبس عليه اربعه قطع منقوشة من الذهب لتوسيع وتضييق الحزام.

والثانية علبة حلوي من الذهب غطاؤها محلى بالمينا الزرقاء محلى بثلاثة نجوم وحرفي F.M وهي الحروف الأولي من الأسماء (الأميرة فوزية والشاة محمد رضا بهلوي).

والثالثة ساعة جيب من الذهب عليها صورة لسيده محلاه بالمينا الملونه وعليها فصوص من الماس تتدلي من سلسلة من الذهب بها فصوص حمراء وخضراء وزرقاء وبيضاء.

والرابعة عبارة عن الوشاح الأكبر لنيشان محمد علي، والمكون من شعار الأسرة المالكة ووسام من الذهب، والرصيعة يتوسطها اسم محمد علي داخل دائرة صغيرة علي أرضية من المينا الخضراء يحيط بها دائرة أكبر مكتوب عليها بعض الصفات (العدل، الجود، الرأفة)، يحيط بها من الخارج شكل أشعه الشمس، أما الوسام فهو يشبه شعار الأسرة المالكة تمامًا تماما بدون أشعه الشمس ويتبع الوسام والشعار وشاح من الحرير.

والخامسة هي قلاده محمد علي مرصعه بالماس والزمرد بها جامات ذات مينا بيضاء يتوسطها اسم محمد علي بالمينا الخضراء وشكل زهرة مشغوله بالتفريغ محلاه بالمينا الخضراء والبيضاء والحمراء يتوسطها فص زمرد وزخارف نبايته مشغولة محلاه بالمينا البيضاء والحمراء، يربطهم سلاسل ذهبية ويتدلي منها وسام ذهبي سداسي الشكل يتوسطها اسم محمد علي.

والسادسة ميدالية شجاعة عثمانية من الذهب مستديرة الشكل على أحد وجهيها كتابات تقرأ "دولت عثمانلي فوق العادة إبراز صدقت وشجاعة مخصوص ميداليه در" محمد توفيق باشا وأسفلها سنه 1300، وعلي الوجه الآخر شعار الدولة العثمانية يعلوه طغراء.

والسابعة الثامنة عبارة عن ميدالية من الذهب مستديرة الشكل عليها نقش علمين وطبلتين، وساعه جيب من الذهب عليها رسم لخريطة البلقان وحوض البحر المتوسط بالمينا الملونة وللساعه حلقة صغيرة.

والتاسعة هي ميدالية من الذهب مستديرة الشكل يتوسطها شكل هلال أحمر اللون داخل جامه مطليه بالمينا البيضاء محاطة بزخارف نباتية وكتابة تركية ويعلو الميدالية طغراء محاط بأفرع نباتية ملتويه وكتابه تقرأ "عثمانلي هلال أحمر جمعيتي" والميدالي’ مشبك عليه تاريخ (1328- 1329).

العاشرة ميدالية من الذهب مستديرة الشكل على أحد وجهيها نقش لأبوالهول أسفله كتابه تقرأ "دار العلوم المصرية تحت ظل الحضره الخديوي 1859" وعلى الوجه الآخر شكل لشعاع الشمس أسفله رسم للأهرامات الثلاثة أسفله تاريخ 1798 ولها تعليقة على شكل زهرة اللوتس.

والثلاث تحف الأخيرة عبار عن ميدالية من الذهب مستديرة الشكل يتوسطها هلال داخله طغراء أسفله كتابه عثمانية وعلى الوجه الآخر كتابة عثمانية تقرأ "والدة خديوي أمينة خانم أفندي حضرتلي 1312"، وعلبة حلوى من الذهب مستديرة الشكل خالية من الزخارف لها غطاء محلى بحرفي (م.م)، وساعة جيب من الذهب صناعة سويسرية يحليها زخارف تمثل شكل معبد فرعوني وللساعه حلقة صغيرة من الذهب.

جاء ذلك في المعرض الذي انطلق اليوم الاثنين بقاعة العرض المؤقت بمتحف قصر المنيل تحت عنوان "الصاغة"، والذي يؤرخ لمجموعة نادرة من كنوز الأمير محمد علي توفيق، وهي عبارة عن عدة قطع من الحلي والنياشين المهداة للأمير، ومجموعة من مقتنيات الأسرة المالكة.