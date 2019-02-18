أخبار مصر | وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان الأيرلندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان الأيرلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، شون أوفيريل رئيس البرلمان الأيرلندي، وذلك خلال زيارته الحالية لأيرلندا للاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء رؤية مصر حول مختلف أوجه العلاقات مع أيرلندا وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة، حيث أعرب عن ترحيبه بالنتائج الإيجابية لزيارة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إلى أيرلندا في سبتمبر 2018 على رأس وفد برلماني مصري، وما أسفرت عنه من تدشين مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية/الأيرلندية، والتي من شأنها أن تكون لبنة قوية لفهم مشترك وتعاون برلماني متميز، وكذا بنتائج زيارة وزير الدولة للتجارة والأعمال الأيرلندي إلي مصر في ديسمبر 2018.

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هذا، وأوضح حافظ، أن الوزير شكري تطرق إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل العمل على تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي من القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية.

ومن جانبه، رحب رئيس البرلمان الأيرلندي بزيارة الوزير شكري، معرباً عن تطلعه لأن تمثل تلك الزيارة نقطة انطلاقة حقيقية في العلاقات الثنائية، ومؤكداً على الحرص على البناء عليها واستثمارها، بما يعزز مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

وفي ختام تصريحاته، أشار حافظ إلى أن الوزير شكري قدم التهنئة لرئيس البرلمان الأيرلندي بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لعقد أولى جلسات البرلمان الأيرلندي العريق.