أخبار مصر | "عربية النواب" تكرم وزير الأوقاف على إنجازاته بالوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية النواب" تكرم وزير الأوقاف على إنجازاته بالوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا من اللجنة لجهود الوزير وبمناسبة قيام الوزارة بعمل حصر وطباعة أطالس غير مسبوقة لصيانة وحماية مال الوقف، إضافة إلى ما تم إنجازه في تعظيم الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اللجنة.

وأهدت اللجنة نسخة من كتاب الله "عز وجل"، لما قدمته الوزارة من مجهود بشأن إصدارات شديدة التميز والرقي والفهم المستنير لدين الله (عز وجل) ولا سيما فيما يتصل بنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، إضافة إلى جهودها وعملها المستمر على ترسيخ أسس التعايش السلمي والمواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس أبناء الوطن جميعًا.

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تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والطاقة، بشأن تسرب الغاز الطبيعي بإمبابة نتاج الإهمال وعدم الصيانة.

وقالت ثابت، إنه في 20 يناير 2018، تسبب تسرب الغاز الطبيعي إلى مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنتهما بإمبابة، حيث تم العثور عليهم مفارقين الحياة داخل الشقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وكشفت المعاينة والتحريات أن تسرب غاز أدى إلى تعرضهم للاختناق ومفارقتهم الحياة، وتابعت: "كذلك في 15 يناير 2019، تم العثور على 5 أشخاص من أسرة واحدة مفارقين الحياة داخل شقتهم بإمبابة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن تسرب من ماسورة الغاز الخاصة بالسخان أدت إلى اختناق أفراد الأسرة أثناء نومهم، ما أسفر عن مفارقتهم الحياة".

وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذا الأمر يشير إلى أزمة في مواسير الغاز في المنطقة، ويجب إجراء تحقيق فورى ومحاسبة المقصرين في تركيب شبكات الغاز، حتى لا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى، بجانب عمل دوريات صيانة، مُشيرة إلى أن أرواح المواطنين تهدر نتاج عدم صيانة وصلات الغاز الطبيعي، مما ينبئ بكارثة أكبر حالة عدم المراجعة والصيان.

وطالبت النائبة شادية ثابت، بضرورة فتح هذا الملف ومحاسبة الشركات المسئولة عن توصيل الغاز وعن الصيانة، فما يحدث من تسريبات للغاز ووفاة للمواطنين له دلالة واضحة أن الإهمال ينخر في وصلات الغاز الطبيعي.