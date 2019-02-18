أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لـ 3 وزراء حول الشركات المُزمع طرحها للاكتتاب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لـ 3 وزراء حول الشركات المُزمع طرحها للاكتتاب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الأربعة شركات المزمع طرحها للاكتتاب العام من قبل وزارة قطاع الأعمال بالبورصة المصرية وهم الشرقية للدخان وأبو قير للأسمدة وإسكندرية للحاويات ومصر الجديدة.

وقال عطا، في تصريحات له، إنه يود أن يتم طرحهم بنظام التوزيع بالتساوي المتدرج صعودا من الحد الأدنى للاكتتاب بين المكتتبين ثم الأعلى فالأعلى لأن هذه الشركات جميعها رابحة حتى يتم التشجيع والسماح لأكبر عدد من المواطنين من الاستثمار بالبورصة، مُضيفا أن نظام التوزيع بنسبة من الأموال المقدمة للاكتتاب سوف يجعل الكثير يعزف عن المشاركة وسوف يُحد من تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار بالبورصة وسوف يضع الوزارة في شبهة تصفية شركات رابحة لصالح بعض رجال الأعمال وفق لما يتردد بين الناس بخلاف أن هذا النظام مجرب بكثير من دول العالم ويسمح نظام البورصة المصرية بتطبيقه، مشيرا إلى أن هذا النظام سوف يسمح للعاملين بها بالاكتتاب وسوف يدحض اَي شبهة قبل وزارة قطاع الأعمال أو الحكومة.

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تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح قانون بشأن إلزام أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بإرسال نسخة من العقد وصورة بطاقة المستأجر لقسم الشرطة التابع لها الوحدة متضمنا كافة التفاصيل.

وقال طوبيا، إن الفترة الأخيرة شهدت تأجير بعض العناصر الإرهابية وحدات سكنية وسط المدينة للترتيب للقيام بإعمال إرهابية، مستغلين عدم وجود ضوابط للإيجارات خاصة الإيجار الجديد أو المفروش، وبعد قيامهم بفعلتهم يتركون المكان وكأن شيئا لم يكن؛ ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع للقضاء على هذه الظاهرة من خلال إلزام صاحب الوحدة بعدم تأجير وحدته دون علم قسم الشرطة وإرسال صورة من بطاقة المستأجر لقسم الشرطة.

وشدد النائب البرلماني على ضرورة تشريع ينظم عملية التأجير، لافتا إلى أن بقايا العناصر الإرهابية بعد الضربات الاستباقية التي وجهت لها أصبحت تتسل وتختبأ وسط المواطنين للقيام بدورها المشوبة، وهذه الخطوة سيكون لها دور كبير في مساعدة قوات الأمن في القضاء على بقية هذه العناصر الإرهابية، لافتا إلى أن أصحاب الوحدات السكنية الذين سيؤجرون شققهم دون علم الشرطة وثبت استخدام هذه الوحدة في أعمال إرهابية يعتبر صاحب الوحدة شريكا أساسيا في هذه الأعمال.