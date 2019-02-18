أخبار مصر | متحدث البرلمان يشيد ببدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمحافظات الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان يشيد ببدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمحافظات الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ببدء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا.

ووصف "حسب الله"، في بيان له، قيام الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية تنفيذ المبادرة خلال الأسبوع المقبل في 3 محافظات كبداية هم أسيوط وسوهاج وقنا، بانها بداية موفقة وتأتي في إطار الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر بعد سنوات طويلة من حرمانه من المشروعات التنموية.

وأشاد المتحدث باسم مجلس النواب بتصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي التي أكدت فيها أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تنمية الطفولة وتدخلات بيئية عن طريق مشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها فضلا عن تشجيع الشباب على التطوع فى تنفيذ أنشطة المبادرة وفِى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن الدكتورة غادة والي كانت دائمًا على مستوى المسئولية وحققت النجاح بحرفية ومهنية فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل وغير القادرين من الآثار السلبية لتبعات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما تكلل بالنجاح طبقا لفكر ورؤية الرئيس السيسى الثاقبة في عدم دفع الفقراء لفاتورة الإصلاح الاقتصادي.

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تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والطاقة، بشأن تسرب الغاز الطبيعي بإمبابة نتاج الإهمال وعدم الصيانة.

وقالت ثابت، إنه في 20 يناير 2018، تسبب تسرب الغاز الطبيعي إلى مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنتهما بإمبابة، حيث تم العثور عليهم مفارقين الحياة داخل الشقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وكشفت المعاينة والتحريات أن تسرب غاز أدى إلى تعرضهم للاختناق ومفارقتهم الحياة، وتابعت: "كذلك في 15 يناير 2019، تم العثور على 5 أشخاص من أسرة واحدة مفارقين الحياة داخل شقتهم بإمبابة، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن تسرب من ماسورة الغاز الخاصة بالسخان أدت إلى اختناق أفراد الأسرة أثناء نومهم، ما أسفر عن مفارقتهم الحياة".

وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذا الأمر يشير إلى أزمة في مواسير الغاز في المنطقة، ويجب إجراء تحقيق فورى ومحاسبة المقصرين في تركيب شبكات الغاز، حتى لا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى، بجانب عمل دوريات صيانة، مُشيرة إلى أن أرواح المواطنين تهدر نتاج عدم صيانة وصلات الغاز الطبيعي، مما ينبئ بكارثة أكبر حالة عدم المراجعة والصيان.

وطالبت النائبة شادية ثابت، بضرورة فتح هذا الملف ومحاسبة الشركات المسئولة عن توصيل الغاز وعن الصيانة، فما يحدث من تسريبات للغاز ووفاة للمواطنين له دلالة واضحة أن الإهمال ينخر في وصلات الغاز الطبيعي.