نقل البرلمان: القيادة حريصة على الاستفادة من المواني

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أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات هشام عبد الواحد، أن القيادة السياسية حريصة على ضرورة وضع استراتيجية حديثة للاستفادة من جميع المواني المصرية بما يدعم تنافسيتها إقليميا ودوليا، ويغير من أنماط العمل بها من مجرد الاكتفاء بتحصيل رسوم للمرور إلى إدخال قيمة مضافة على المواد العابرة وإقامة مناطق لوجيستية متكاملة تتعاظم معها العوائد الاقتصادية للمواني البحرية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لنظر عدد من طلبات الإحاطة في مقدمتها ما يتعلق بالحاجة إلى وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ بما يدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور وزير النقل.
وأكد عبد الواحد، أن تطوير النقل البحري وما يتبعه من تطوير الموانئ، يعد من أهم قطاعات وزارة النقل، بل وأهم القطاعات الواعدة في مستقبل الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن اللجنة سبق وفتحت هذا الملف وأصدرت عددا من التوصيات لكن لم تتلقى الرد بشأنها رغم الأهمية الاقتصادية لها وفي مقدمتها ما يتعلق بنقل تبعية فوسفات
وأكد عبد الواحد، أن تطوير النقل البحري وما يتبعه من تطوير الموانئ، يعد من أهم قطاعات وزارة النقل، بل وأهم القطاعات الواعدة في مستقبل الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن اللجنة سبق وفتحت هذا الملف وأصدرت عددا من التوصيات لكن لم تتلقى الرد بشأنها رغم الأهمية الاقتصادية لها وفي مقدمتها ما يتعلق بنقل تبعية فوسفات أبو طرطور إلي ميناء سفاجا مع مراعاة إعادة هيكلته، بالإضافة إلى كونها كانت سباقة في المطالبة بالتوجه نحو تعظيم حجم التعامل التجاري مع دول شرق أفريقيا عن طريق تطوير العمل في الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر.
وشدد عبد الواحد على أهمية إحكام السيطرة والرقابة على أداء المواني الخاصة، وأن تكون المواني التي تخدم المشروعات القومية مثل المثلث الذهبي على المستوى الذي يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية المستقبلية للمشروع.
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