انت الان تتابع عرفات من النواب:72 مليار جنيه لتطوير المواني البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم، أن الحكومة ستضخ استثمارات بقيمة 72 مليار جنيه لتطوير المواني البحرية، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر لم تستفد حتى الآن من موقعها الاستراتيجي عالميا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، لمناقشة طلبات إحاطة حول وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية بما يدعم الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن النقل البحري هو الثروة الحقيقية في مصر، وأن هناك هدفا لتكرار تجربة نجاح شبكة الطرق والكباري بالموانئ البحرية، معتبرا أنه من الخطورة أن يتم ضخ استثمارات كبيرة بدون خطة واضحة للموانئ.

وأشار إلى أن الابتعاد عن الموانئ الجافة كان خطأ كبيرا على مدار السنوات الماضية، رغم أنها تعد ظهير قوي لـ«الموانئ البحرية»، ولا تستطيع العمل بدونها، لافتًا إلى أن هناك خطة لإنشاء موانئ جافة في مدينة السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، والسادات، ودمياط. ونوه وزير النقل إلى ارتفاع

Advertisements