عرفات من النواب:72 مليار جنيه لتطوير المواني البحرية

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أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم، أن الحكومة ستضخ استثمارات بقيمة 72 مليار جنيه لتطوير المواني البحرية، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر لم تستفد حتى الآن من موقعها الاستراتيجي عالميا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، لمناقشة طلبات إحاطة حول وضع رؤية مستقبلية واستراتيجية محددة لتطوير الموانئ البحرية بما يدعم الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن النقل البحري هو الثروة الحقيقية في مصر، وأن هناك هدفا لتكرار تجربة نجاح شبكة الطرق والكباري بالموانئ البحرية، معتبرا أنه من الخطورة أن يتم ضخ استثمارات كبيرة بدون خطة واضحة للموانئ.
وأشار إلى أن الابتعاد عن الموانئ الجافة كان خطأ كبيرا على مدار السنوات الماضية، رغم أنها تعد ظهير قوي لـ«الموانئ البحرية»، ولا تستطيع العمل بدونها، لافتًا إلى أن هناك خطة لإنشاء موانئ جافة في مدينة السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، والسادات، ودمياط. ونوه وزير النقل إلى ارتفاع
وأشار إلى أن الابتعاد عن الموانئ الجافة كان خطأ كبيرا على مدار السنوات الماضية، رغم أنها تعد ظهير قوي لـ«الموانئ البحرية»، ولا تستطيع العمل بدونها، لافتًا إلى أن هناك خطة لإنشاء موانئ جافة في مدينة السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، والسادات، ودمياط.
ونوه وزير النقل إلى ارتفاع المركز العالمي لمصر الخاص بجودة الطرق من 117 إلى 45 عالميا، خصوصا بعد افتتاح الطريق الدائري الإقليمي، مشيرا إلى أن هناك أولوية قصوى لتطوير السكك الحديدية والاستعانة بها في التجارة الداخلية.
وأوضح عرفات، أن الاعتماد على سيارات النقل فقط في نقل البضائع سيضيع هذه الاستثمارات، لافتا إلى أن خطأ الماضي الذي كان موجودا منذ أربعين عاما هو إقامة مدن صناعية ضخمة، لم يتم ربطها بخطوط سكك حديدية، حيث تم الاعتماد على نقل البضائع بالسيارات.
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