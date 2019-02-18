انت الان تتابع النواب: تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بالصعيد قرار موفق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أشاد المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، بقرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، البدء في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا، إذ وصف المتحدث، قيام الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية بتنفيذ المبادرة خلال الأسبوع المقبل، في ثلاث محافظات هي أسيوط، وسوهاج، وقنا، بأنها بداية موفقة وتأتي في إطار الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنمية صعيد مصر بعد سنوات طويلة من حرمانه من المشروعات.

ونوه حسب الله، بتصريح وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الذي أكدت فيه، أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تتنوع ما بين توفير سكن كريم من حيث بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي وخدمات صحية وتوفير أجهزة تعويضية وتجهيز عرائس وتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متناهية الصغر وتقديم سلات