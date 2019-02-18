شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش»: إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمصر سترتقي بالتعاون الاقتصادي بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن «إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر سوف ترتقى بالتعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين إلى مستوى الشراكة الصناعية بين الدولتين بما يسمح للمنتجات الروسية بدخول أسواق أفريقيا والشرق الأوسط».

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «سيكون هناك لقاءً مع عدد كبير من هذه الشركات المهتمة بالاستثمار والتواجد في المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، والتي تعمل في مجالات الأدوية والمستحضرات الطبية ومواد البناء والأسمدة والمعدات الزراعية وصناعة الماكينات والنفط والغاز والبتروكماويات وغيرها من المجالات».

وأكد أن «توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية سيكون قريبًا في القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين».