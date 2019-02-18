شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية في يوم واحد.. انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الغيط الصعيدي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 25 بشارع الأمير لؤلؤ بمنطقة الغيط الصعيدي، دائرة قسم شرطة محرم، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع العقار.

Advertisements

ومن جانبها، قالت بهية عبدالفتاح، رئيس حي وسط، إن العقار مكون من 3 طوابق، خالٍ من السكان، وسقطت أجزاء من سقف الطابق الأخير والأسقف الداخلية بممر العقار المجاور له.

وأضافت رئيس حي وسط الإسكندرية أن العقار سبق أن صدر له قرار بوقف أعمال هدم دون ترخيص، وجارٍ إلزام مالك العقار برفع الأنقاض من ممر العقار المجاور.

يشار إلى أن الإسكندرية شهدت ظهر اليوم انهيار عقار قديم مكون من أربعة طوابق، بحارة ابن مسعود متفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص بينهم سيدتان، وأصيب آخر.