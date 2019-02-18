شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مدبولي شدد على جاهزية المستشفيات لرعاية الجماهير في بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتمع مع اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة كأس العالم، وتحدث الحضور عن كل شاردة وواردة خاصة بالبطولة وتنظيمها.

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وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «رئيس الوزراء شدد على جاهزية المستشفيات في المحافظات من أجل رعاية الجماهير، وتأهيل كل الملاعب والمدرجات وتجهيزها بالواي فاي من أجل تسهيل عمل الصحفيين ونقل البيانات بأسرع طريقة ممكنة».

وتابع: «كما كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى، سواء في مجال الاتصالات أو شبكة الإنترنت، وكذا العمل على زيادة سرعة الإنترنت في محيط ملاعب المباريات، ووزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية».

وذكر أن «كل المحافظات التي تستضيف البطولة مستعدة من حيث الرعاية الصحية بنسبة 100%، وقبل البطولة كل محافظة ستكون مؤهلة من حيث الطرق وجاهزية الفنادق والملاعب»، مشيرًا إلى أن «وزير التنمية المحلية أكد على جاهزية الفنادق في المحافظات الخمس لاستقبال الوفود».