شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة ترصد تزايد العنف الجنسي بجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الأمم المتحدة إن ميليشيات متحالفة مع حكومة جوبا لا تزال تواصل ارتكاب العنف الجنسي بطريقة وحشية في مناطق بولاية «ليج الشمالية» في جنوب السودان.

وكشف التقرير الأممي تعرض ما يقرب من 134 امرأة وفتاة للاغتصاب الجنسي، مشيراً إلى أن بعضهن لا يتجاوز عمرهن «ثمانية أعوام»، وذلك ما بين شهري سبتمبر وديسمبر من عام 2018، حسبما ذكر موقع «راديو تمازج».

وذكر التقرير المشترك، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، أن 41 أنثى أخرى عانين من أشكال مختلفة من العنف الجنسي والعنف البدني، وأضاف البيان: «لقد تم ارتكاب العنف الجنسي في سياق الإفلات من العقاب المنتشر في البلاد، مما ساهم في تطبيع العنف ضد النساء والفتيات».

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وأشار التقرير الأممي إلى أن العنف الجنسي المتصل بالنزاع لا يزال مستمراً في ولاية «ليج الشمالية» رغم انخفاض نسبة استهداف المدنيين بنسبة ملحوظة، خاصة عقب التوقيع على اتفاق السلام بين أطراف النزاع في الدولة الوليدة نهاية أغسطس من العام الماضي، حسبما ذكر موقع «راديو تمازج».

وأوضح التقرير المشترك للأمم المتحدة أن المستوى الفعلي للعنف الجنسي ضد النساء في جنوب السودان قد يكون أعلى بكثير من عدد الحالات المسجلة رسمياً، مشيراً إلى أن الزيادة في العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات تعود إلى عوامل عديدة كـ«انهيار سيادة القانون، تدمير سُبل العيش، التشريد القسري، وانعدام الأمن الغذائي»، عقب 5 سنوات من اندلاع الحرب الأهلية.

وكشف التقرير أن معظم الهجمات نفذتها ميليشيات شبابية وعناصر من جيش موالٍ للحركة الشعبية بالمعارضة جناح (تعبان دينج)، بالإضافة إلى قوات الجيش الشعبي لجنوب السودان (SSPDF)، وأشار التقرير أيضاً إلى قيام قوات جيش المعارضة بقيادة (رياك مشار) ارتكبت بعض الانتهاكات القليلة ضد النساء، حسبما ذكر موقع «راديو تمازج».

وذكرت الأمم المتحدة أنه عند تلقيها تقارير أولية عن زيادة العنف الجنسي بجنوب السودان، التقى ممثلون عنها مع أعضاء بالسلطات السيادية وأجهزة الأمن على الفور، فضلاً عن زيادة عدد الدوريات العسكرية في منطقتي «قويت، ونيالديو» لتوفير أذرع وقائية للمدنيين.

كما حثت الأمم المتحدة حكومة جنوب السودان على تنفيذ التزامها المعلن بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن محكمة «الهجين» مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، كخطوة نحو إنشاء هذه المحكمة لتعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي، حسبما ذكر موقع «راديو تمازج».