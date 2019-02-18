شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: نهدف إلى الحصول على حصة من حركة السياحة العالمية تليق بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات نموا على المستوى الدولي؛ مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على زيادة حصة مصر من حركة السياحة وذلك النمو، والحصول على حصة عادلة تليق بمكانة مصر.

وأوضحت «المشاط»، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية الجديد المنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، أن النجاح في اكتمال اتحاد الغرف السياحية يعد أمرا هاما؛ من أجل حل كافة المشكلات العالقة بالقطاع؛ وزيادة أعمال التدريب لكافة العاملين به.

وشددت الوزيرة على ضرورة تكاتف الجهود والإعداد الجيد من أجل النهوض بقطاع السياحة؛ مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يعد خطوة هامة لتطوير القطاع.

وأوضحت أن هناك 5 محاور للإصلاح الهيكلي، وهى الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، والترويج والتنشيط؛ والبنية التحتية والاستثمار، والاتجاهات السياحية الحديثة.

وأشارت المشاط إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة تتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأوضحت أنه يتم العمل حاليا على أن يكون هناك عمالة مدربة داخل القطاع السياحي؛ ومنشآت فندقية على مستوى عالٍ من التطوير والتنافسية.

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وأكدت وزيرة السياحة أن هناك دعما كبيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب لقطاع السياحة.

وأشارت إلى أن كافة الجهات ومن بينها وزارة السياحة تعمل من أجل إنجاح استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019؛ لإظهار المكانة الحقيقية لمصر وقدرتها على استضافة وتنظيم البطولات الدولية.

ومن جانبه، قال أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن هناك هدفا واحدا وهو النهوض بالسياحة وجعله قطاعا أكثر تنافسية؛ موجها الشكر لوزيرة السياحة فيما يتعلق بالرؤية الواضحة للنهوض بالقطاع.

وأضاف أنه يتم العمل من أجل رفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة لتقديم منتج سياحى قادر على المنافسة دوليا.

كما استعرضت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، ما تم إنجازه في ملف التدريب منذ تولي الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة، موضحة أن خطة التدريب تقوم على تحسين الموارد البشرية، كما سيؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للسائحين، وذلك من خلال عمالة مدربة ومدربين على مستوى عالٍ وتأهيل الخريجين والباحثين عن العمل بالتعاون مع مشروع تطوير التعليم الفنى والتدريب المهني «TVET».

وأضافت مستشارة وزيرة السياحة، خلال المؤتمر الصحفى الأول لاتحاد الغرف السياحية، أنه تم الانتهاء من تدريب 1200 بجنوب سيناء، و250 بالبحر الأحمر، و250 في المراكب العائمة، و250 من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات في الأقصر وأسوان، وتدريب المدربين لعدد 220 شركة سياحية.

وأشارت إلى انه أنه يجرى العمل على تدريب 1500 من العاملين بمجال الأنشطة المائية والغوص، و500 من مديري المطاعم، وأن الوزارة تستهدف الانتهاء من تدريب 5 آلاف و400 عامل بنهاية يونيو القادم، خاصة أن الوزارة تستهدف تشغيل شخص واحد على الأقل من كل أسرة مصرية من خلال التعامل المباشر مع السياحة أو الأنشطة المرتبطة بها.

وقال عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحة، إنه تم الانتهاء من عمل قاعدة بيانات بكل الفنادق الموجودة في مصر بأنواعها، بالإضافة إلى قاعدة بيانات أخرى للعاملين بها، مشيرا إلى أنه كان يتم سابقا تقييم الفنادق بناء على المعايير الثابتة، وحاليا يتم التقييم على المعايير المتغيرة منها العنصر البشري والإدارة على أن يتم الانتهاء من وضع المواصفات اللازمة لتصنيف الفنادق نهاية يونيو القادم؛ من أجل قيام الفنادق بتحسين أوضاعها.