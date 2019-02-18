شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: السيسي يرعى مال الوقف ويعتبره «خطًا أحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن «الوزارة في عهد الدكتور محمد مختار جمعة في أحسن أحوالها، لأن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ترعى مال الوقف وتعتبره خطا أحمر، لا يمكن المساس به».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «حق الأوقاف لا يسقط أبدًا، ولا يخضع للأهواء، ويستخدم للمنفعة العامة، ولن نخضع لأهواء وأمزجة المنتفعين»، مؤكدًا أن «الحفاظ على مال الوقف واجب وطني وديني وشرعي».

وتابع أن «فائص الوزارة من الأوقاف هذا العام مليار و200 مليون جنيه، واللجنة المشكلة من رئيس الوزراء بخصوص أموال الوقف لن ولم تسمح بالاعتداء على أي أموال وقف».